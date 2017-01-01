В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На ВДНХ ЭКСПО проходит Российская неделя фитнеса MIOFF

На ВДНХ ЭКСПО проходит Российская неделя фитнеса MIOFF

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:40
  • 7
  • 0

На ВДНХ ЭКСПО проходит 15-я юбилейная Российская неделя фитнеса MIOFF.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
13:53 | denis947
Летние прогулочные теплоходы начали проходить техобслуживание
23 0
08.11 17:45 | LaimeLaim
На проспекте Мира рядом с остановками общественного транспорта установили растения в кадках
34 2
08.11 14:27 | Sargo
IV Международная выставка «Denkmal, Россия - Москва» в Гостином дворе
49 1
07.11 23:16 | Uwis
На ВДНХ начались ремонтно-реставрационные работы павильона №25 "Нефтяная промышленность"