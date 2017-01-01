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Московский метрополитен готов к работе в зимний период

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:41
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В Московском метрополитене завершены работы по подготовке подвижного состава и станций к работе в зимний период. Крупнейшее транспортное предприятие столицы готово к бесперебойной перевозке пассажиров в условиях холодов и снегопадов.

На территории всех станций метро будет поддерживаться комфортная для пассажиров температура. Для этого уже подготовлены более 620 воздушно-тепловых завес в вестибюлях и устройств подогрева ступеней на лестничных маршах. Для поддерживания чистоты в вестибюлях станций и на прилегающих территориях во время интенсивного выпадения осадков был проведен ремонт грязеприемников. Для безаварийного движения поездов проверено состояние путей и систем электрообогрева стрелок.

Целый комплекс мер был направлен на то, чтобы с наступлением холодов можно было поддерживать комфортный микроклимат и чистоту воздуха в поездах. Специалисты проверили работу климатических установок в вагонах в режиме отопления, а также провели обслуживание систем кондиционирования и обеззараживания воздуха. Чтобы минимизировать потери тепла на открытых участках линий метро, были приведены в порядок уплотнения вагонных дверей и окон.

Во время сильных снегопадов и метелей Московский метрополитен предпримет необходимые меры для беспрепятственного прохода пассажиров к станциям. В случае необходимости службы предприятия направят дополнительно более 320 человек на расчистку от снега и наледи открытых лестничных маршей и предвестибюльных территорий станций. Каждый сотрудник, который будет задействован на этих работах, обеспечен специальной одеждой и обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также необходимым инвентарем.
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