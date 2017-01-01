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Главная  /  Репортажи  /  Поход на работу сквозь пургу снял на видео житель Крайнего Севера

Поход на работу сквозь пургу снял на видео житель Крайнего Севера

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:34
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Как добираются на работу на крайнем севере? Якутский блогер записал свой путь во время пурги.

Ньургун Пермяков закрепил камеру с помощью монопода. Держать телефон в руках в такую погоду едва ли возможно. В общем-то и смотреть в кадр не всегда получалось из-за сильного ветра. Что-либо комментировать тоже не удалось. Но комментарии здесь излишне. И так ясно - дорога непростая.

Судя по кадрам, больше на улице не было никого. Пустые улицы. В эти дни на крайнем севере бушует пурга. Людям рекомендуют по возможности не выходить из дома и плотно закрывать двери и окна.

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