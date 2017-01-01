Поход на работу сквозь пургу снял на видео житель Крайнего Севера
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:34
-
- 18
Ньургун Пермяков закрепил камеру с помощью монопода. Держать телефон в руках в такую погоду едва ли возможно. В общем-то и смотреть в кадр не всегда получалось из-за сильного ветра. Что-либо комментировать тоже не удалось. Но комментарии здесь излишне. И так ясно - дорога непростая.
Судя по кадрам, больше на улице не было никого. Пустые улицы. В эти дни на крайнем севере бушует пурга. Людям рекомендуют по возможности не выходить из дома и плотно закрывать двери и окна.
- 18
Комментарии (0)