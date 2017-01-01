Фура перевернулась на дороге а Алтайском крае (ВИДЕО)
- Автор:
- 89609655626
- Дата публикации:
- 13:49
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По словам автора видео, ЧП произошло из-за ужасного состояния проезжей части: "По ней не то, что ходить - ездить невозможно!Щебня на дороге нет, одна глина," - рассказывает автомобилист. И преодолеть грязевое месиво бывает не под силу даже большегрузам.
Мобильный репортёр добавляет, что по этой трассе каждый день возят учеников на занятия в школу. Однако дорогу долгое время не ремонтируют.
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