Фура перевернулась на дороге а Алтайском крае (ВИДЕО)

Автор: 89609655626 Дата публикации: 13:49

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196463

Эти кадры прислал мобильный репортёр из Алтайского края. Там, в Суетском районе, на дороге перевернулся большегруз.По словам автора видео, ЧП произошло из-за ужасного состояния проезжей части: "По ней не то, что ходить - ездить невозможно!Щебня на дороге нет, одна глина," - рассказывает автомобилист. И преодолеть грязевое месиво бывает не под силу даже большегрузам.Мобильный репортёр добавляет, что по этой трассе каждый день возят учеников на занятия в школу. Однако дорогу долгое время не ремонтируют.