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Фура перевернулась на дороге а Алтайском крае (ВИДЕО)

Автор:
89609655626
Дата публикации:
13:49
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Эти кадры прислал мобильный репортёр из Алтайского края. Там, в Суетском районе, на дороге перевернулся большегруз.

По словам автора видео, ЧП произошло из-за ужасного состояния проезжей части: "По ней не то, что ходить - ездить невозможно!Щебня на дороге нет, одна глина," - рассказывает автомобилист. И преодолеть грязевое месиво бывает не под силу даже большегрузам.

Мобильный репортёр добавляет, что по этой трассе каждый день возят учеников на занятия в школу. Однако дорогу долгое время не ремонтируют.
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