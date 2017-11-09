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Пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
15:14
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Пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на юге Москвы. Авария произошла на проспекте Андропова, напротив дома 39. По предварительной версии иномарка выезжая с парковочного кармана подрезала автобус, водитель в избежании столкновения резко затормозил. В результате в салоне автобуса произошло падение 5 пассажиров. На место ДТП прибыли несколько бригад скорой помощи, пожарные, сотрудники ГИБДД и вертолёт ЦЭМП. Пострадавших после осмотра госпитализировали в больницы города. Причины ДТП установит группа разбора.

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Комментарии (1)

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