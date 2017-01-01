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Главная  /  Репортажи  /  На пересечении улиц Хачатуряна и Отрадная столкнулось два автомобиля.

На пересечении улиц Хачатуряна и Отрадная столкнулось два автомобиля.

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:15
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На пересечении улиц Хачатуряна и Отрадная столкнулось два автомобиля.

  • 8
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