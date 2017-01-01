Подъезд жилого дома обрушился в Ижевске

Автор: Roman07 Дата публикации: 16:42

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52 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196473

В результате взрыва в жилом доме в Ижевске обрушилось девять этажей. Обрушение произошло в девятиэтажном панельном доме по адресу Удмуртская, 261. Всего в доме шесть подъездов.По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на МЧС региона.На месте ЧП сейчас идут спасательный работы, из под завалов уже извлечены и переданы врачам два человека.