Подъезд жилого дома обрушился в Ижевске
- Автор:
- Roman07
- Дата публикации:
- 16:42
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В результате взрыва в жилом доме в Ижевске обрушилось девять этажей. Обрушение произошло в девятиэтажном панельном доме по адресу Удмуртская, 261. Всего в доме шесть подъездов.
По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на МЧС региона.
На месте ЧП сейчас идут спасательный работы, из под завалов уже извлечены и переданы врачам два человека.
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