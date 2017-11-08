Бал хризантем в Никитском ботаническом саду в Ялте (08.11.2017 г.)

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В Никитском Ботаническом саду, в Большой Ялте проходит осенний бал хризантем. От белых и розовых до ярко красных и бордовых цветов, раскинулся роскошный ковер самых ярких цветов осени - хризантем. В головокружительном вальсе кружатся Малиновка и Белянка, Наташа и Lorna Doone, Диана и Пять Звёзд, Витязь и Froggy. А рядом - плакат зазывает сделать свой выбор, проголосовать за Королеву бала

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196474

Россия, Республика Крым, городской округ Ялта