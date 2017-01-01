Девять этажей жилого дома обрушились в Ижевске из-за взрыва газа

Автор: Filis Дата публикации: 17:42

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Взрыв бытового газа. Сначала был хлопок от взрыва. Сильная взрывная волна и обрушение девяти этажей.