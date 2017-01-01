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В центре столицы открылся Буддийский центр

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:41
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Сегодня состоялось торжественное открытие Буддийского центра в Красносельском районе Москвы. Здание двухэтажное, находится в Каланчёвском тупике. На первом этаже демонстрационный зал, кафе, книжный магазин, на втором этаже зал для медитаций. На обоих этажах есть санузлы. Люди в буддийском центре гостеприимны и доброжелательны. Сегодня здесь праздник с угощениями и шампанским, а уже завтра любой желающий может прийти и ознакомиться с буддизмом, а также научиться медитации. Здесь рады всем. Вход и занятия бесплатны.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    18:36
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:30 http://www.mskagency.ru/materials/2722557 9.11.17. Ссылка на портал добавлена.
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