В центре столицы открылся Буддийский центр

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Сегодня состоялось торжественное открытие Буддийского центра в Красносельском районе Москвы. Здание двухэтажное, находится в Каланчёвском тупике. На первом этаже демонстрационный зал, кафе, книжный магазин, на втором этаже зал для медитаций. На обоих этажах есть санузлы. Люди в буддийском центре гостеприимны и доброжелательны. Сегодня здесь праздник с угощениями и шампанским, а уже завтра любой желающий может прийти и ознакомиться с буддизмом, а также научиться медитации. Здесь рады всем. Вход и занятия бесплатны.