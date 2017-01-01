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Автоматы по продаже горячих напитков стали устанавливать на улицах столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:40
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Автоматы по продаже горячих напитков стали устанавливать на улицах и проспектах столицы.

  • 11
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