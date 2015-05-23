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Главная  /  Репортажи  /  Музей-панораму "Бородинская битва" закроют в декабре на ремонт

Музей-панораму "Бородинская битва" закроют в декабре на ремонт

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:40
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Музей -панораму "Бородинская битва" в декабре закроют на капитальный ремонт. В музейном комплексе полностью заменят инженерные коммуникации и ступени у главного входа, создадут пандусы, заменят покрытие полов и покрасят стены. Экспонаты в целях безопасности поместят в специальные боксы на время ремонтных работ, обновленный музей сможет принять первых посетителей летом 2018 года.

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