Музей-панораму "Бородинская битва" закроют в декабре на ремонт

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:40

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Музей -панораму "Бородинская битва" в декабре закроют на капитальный ремонт. В музейном комплексе полностью заменят инженерные коммуникации и ступени у главного входа, создадут пандусы, заменят покрытие полов и покрасят стены. Экспонаты в целях безопасности поместят в специальные боксы на время ремонтных работ, обновленный музей сможет принять первых посетителей летом 2018 года.