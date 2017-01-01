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Главная  /  Репортажи  /  Неоновая подсветка деревьев в сквере у Казанского вокзала

Неоновая подсветка деревьев в сквере у Казанского вокзала

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:16
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Неоновая подсветка деревьев появилась в сквере у Казанского вокзала. Темнеет сейчас рано, да и такая подсветка поднимает новогоднее настроение.

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