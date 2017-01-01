В селе Ангелово в Красногорске под ЛЭП собираются возвести строительный рынок

Автор: denis947 Дата публикации: 18:56

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В селе Ангелово в Красногорске под ЛЭП выского напряжения, подходящими к электроподстанции местные власти выдали разрешение на строительство. Собственники территории начали подготавливать площадку под строительство рынка строительных материалов. Близость к высоковольтным линиям такой мощности представляет серьезную опасность. Энергетики пытаются добиться отмены решения на строительство.