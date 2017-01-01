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Главная  /  Репортажи  /  В селе Ангелово в Красногорске под ЛЭП собираются возвести строительный рынок

В селе Ангелово в Красногорске под ЛЭП собираются возвести строительный рынок

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:56
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В селе Ангелово в Красногорске под ЛЭП выского напряжения, подходящими к электроподстанции местные власти выдали разрешение на строительство. Собственники территории начали подготавливать площадку под строительство рынка строительных материалов. Близость к высоковольтным линиям такой мощности представляет серьезную опасность. Энергетики пытаются добиться отмены решения на строительство.

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