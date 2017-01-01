Зона отдыха "Левобережный" после благоустройства
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:32
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На севере столицы завершаются масштабные работы по обновлению зоны отдыха "Левобережный". Там обустроили новые пешеходные дорожки, набережную и кольцевую велодорожку через весь парк.
В "Левобережном" появилась современная набережная с променадом вдоль канала имени Москвы и пляж с золотым песком, где можно будет купаться. Пляж стал полностью песчаным, на берегу появились шезлонги для загара. Около воды сделали деревянные настилы с навесами для тихого отдыха – лаундж-зоны. На пляже установили павильоны для переодевания и четыре раздевалки с душами. Чтобы отдыхающие могли укрыться в тени, построили 200-метровую перголу с навесом. Рядом с пляжем расположилась площадка для волейбола и футбола, зона воркаута с турниками и тренажерами, детские игровые площадки и скейт-парк. Медицинский пункт, кафе, информационное бюро и администрацию парка разместят в специально возведенном павильоне, на его крыше создается смотровая площадка для посетителей.
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