В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  С заходом солнца в столице стало холодать

С заходом солнца в столице стало холодать

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:56
  • 9
  • 0

С заходом солнца в столичном регионе температура воздуха начала опускаться. Усиление ветра прогнозируют синоптики 10 ноября в Москве. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности. В пятницу ночью будет облачно с прояснениями, по области местами возможны небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр России. Скорость юго-восточного ветра – 5–10 метров в секунду, а днём его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
19:56 | Uwis
Из-за аномально теплой погоды грачи и галки временно задержались в Москве
18 0
18:25 | LaimeLaim
Оголодавшие дрозды рябинники поедают рябину в парках столицы