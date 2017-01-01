С заходом солнца в столице стало холодать
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 19:56
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С заходом солнца в столичном регионе температура воздуха начала опускаться. Усиление ветра прогнозируют синоптики 10 ноября в Москве. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности. В пятницу ночью будет облачно с прояснениями, по области местами возможны небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр России. Скорость юго-восточного ветра – 5–10 метров в секунду, а днём его порывы усилятся до 15 метров в секунду.
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