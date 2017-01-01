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Главная  /  Репортажи  /  Пятый пусковой комплекс ЦКАД в обход Звенигорода открывается 10 ноября

Пятый пусковой комплекс ЦКАД в обход Звенигорода открывается 10 ноября

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:57
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10 ноября в Одиноцвском районе Подмосковья откроют пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Это участок, который пройдет в обход города Звенигорода. Его протяженность составит около четырех километров. Отрезок включает в себя мост через Москву-реку и две развязки. Комплекс целиком планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Его полная протяженность составит почти 80 километров. Это будет четырехполосная дорога с развязками на пересечении с Волоколамским и Пятницким шоссе, а также трассами М1 "Беларусь" и М10 "Россия". На участке введутся масштабные работы.

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