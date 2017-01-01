Пятый пусковой комплекс ЦКАД в обход Звенигорода открывается 10 ноября

Автор: denis947 Дата публикации: 19:57

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10 ноября в Одиноцвском районе Подмосковья откроют пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Это участок, который пройдет в обход города Звенигорода. Его протяженность составит около четырех километров. Отрезок включает в себя мост через Москву-реку и две развязки. Комплекс целиком планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Его полная протяженность составит почти 80 километров. Это будет четырехполосная дорога с развязками на пересечении с Волоколамским и Пятницким шоссе, а также трассами М1 "Беларусь" и М10 "Россия". На участке введутся масштабные работы.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196499

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