Обновленное светотехническое шоу в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 21:29
-
- 12
Каждый час с 12:00 и до 18:00 в павильоне «Макет Москвы» демонстрируются обновленные светотехнические шоу с использованием спецэффектов, звука и света. В течение трех минут можно наблюдать за жизнью города с высоты птичьего полета. В ближайшее время будут подготовлены новые тематические светотехнические представления: «Москва: времена года», «Великие архитекторы Москвы», «История Москвы на макете», «День победы в Москве».
- 12
Комментарии (0)