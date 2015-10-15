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Обновленное светотехническое шоу в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:29
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Каждый час с 12:00 и до 18:00 в павильоне «Макет Москвы» демонстрируются обновленные светотехнические шоу с использованием спецэффектов, звука и света. В течение трех минут можно наблюдать за жизнью города с высоты птичьего полета. В ближайшее время будут подготовлены новые тематические светотехнические представления: «Москва: времена года», «Великие архитекторы Москвы», «История Москвы на макете», «День победы в Москве».

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