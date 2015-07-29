Специализированное судно "Экопатруль" курсирует по Москве-реке

Автор: tim777 Дата публикации: 21:37

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По акватории Москвы-реки курсирует специализированное судно "Экопатруль". Специализированое природноохранное судно типа «Экопатруль» - это судно катамаранного типа оборудовано лабораторией, оснащение которой позволяет контролировать более 60 параметров воды, донного грунта и атмосферы различных акваторий. Катамаранная схема обеспечивает размещение на борту судна научно-исследовательских погружаемых и буксируемых аппаратов. Корпус и надстройка судна выполнены из алюминиевого сплава. Служебные и жилые помещения находятся в отдельном модуле центральной части судна. Модуль установлен на амортизаторах, что позволяет исключить шум и вибрацию в жилых и служебных помещениях. Судно оснащено носовым крылом и имеет форму корпуса, обеспечивающую низкое волнообразование. Судно может работать, как в прибрежной зоне, так и на внутренних водоемах с гарантированными глубинами свыше 1,5 м. Всего построено два судна. Одно в настоящее время работает в Москве, другое — в Санкт-Петербурге