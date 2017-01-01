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Пострадавший подъезд в Ижевске сразу после взрыва газа

Автор:
Аноним
Дата публикации:
22:11
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Ижевск, девушка выбежала из разрушенной квартиры в подьезд.

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Комментарии (0)

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