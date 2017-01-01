Здание усадьбы XIX века в Басманном районе будет отреставрировано

Автор: tim777 Дата публикации: 22:10

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Хозяйственную постройку усадьбы Д.А. Четверикова — Ф.Л. Кнопа 1862 года ждет реставрация. Рабочие восстановят фундамент здания, заменят перекрытия, а мансарду приспособят для современного пользования. Двухэтажное здание расположено в Колпачном переулке и находится в запущенном состоянии. В рамках реконструкции планируется заменить чердачные перекрытия и увеличить площадь мансарды за счет обновления стропильных конструкций. Фундамент укрепят способом инъектирования, позволяющим заполнить пустоты в кладке и восстановить связь между элементами. При этом сохранят исторические слуховые окна на чердаке и отделку здания известково-цементной штукатуркой. Цветовое решение будет выдержано в соответствии с общей схемой комплекса. После реконструкции здание приспособят для современных хозяйственных нужд.