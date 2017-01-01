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В столице появляются первые новогодние ёлки

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:10
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Столица постепенно погружается в предновогоднее настроение. Уже по городу в некоторых местах можно встретить первые новогодние ёлки и праздничную подсветку. Так, в районе Якиманка на улице Большая Полянка возле продуктового магазина установили новогоднюю ёлку. Она украшена искрящимися гирляндами, серебристыми шарами и бантами. Неподалеку возле витрин картину предстоящего праздника дополняют горизонтальные гирлянды с мерцающими огнями. Символ предстоящих праздников уже пользуется славой и у прохожих. Особенный интерес к ёлке проявляют дети.

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