Московский метрополитен готов к работе в зимний период
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 09.11 23:38
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На территории всех станций метро будет поддерживаться комфортная для пассажиров температура. Для этого уже подготовлены более 620 воздушно-тепловых завес в вестибюлях и устройств подогрева ступеней на лестничных маршах. Для поддерживания чистоты в вестибюлях станций и на прилегающих территориях во время интенсивного выпадения осадков был проведен ремонт грязеприёмников. Для безаварийного движения поездов проверено состояние путей и систем электрообогрева стрелок.
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