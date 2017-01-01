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Московский метрополитен готов к работе в зимний период

Автор:
Sargo
Дата публикации:
09.11 23:38
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В Московском метрополитене завершены работы по подготовке подвижного состава и станций к работе в зимний период. Крупнейшее транспортное предприятие столицы готово к бесперебойной перевозке пассажиров в условиях холодов и снегопадов.

На территории всех станций метро будет поддерживаться комфортная для пассажиров температура. Для этого уже подготовлены более 620 воздушно-тепловых завес в вестибюлях и устройств подогрева ступеней на лестничных маршах. Для поддерживания чистоты в вестибюлях станций и на прилегающих территориях во время интенсивного выпадения осадков был проведен ремонт грязеприёмников. Для безаварийного движения поездов проверено состояние путей и систем электрообогрева стрелок.

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Московский метрополитен готов к работе в зимний период