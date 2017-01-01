Спасские ворота Кремля закроют для выхода на Красную площадь с 10 ноября по 15 декабря

Автор: Sargo Дата публикации: 00:05

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Спасские ворота Кремля закроют для выхода на Красную площадь с 10 ноября по 15 декабря.