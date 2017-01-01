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Главная  /  Репортажи  /  11 ноября состоится торжественная церемония официального открытия зимнего сезона в парке "Сокольники"

11 ноября состоится торжественная церемония официального открытия зимнего сезона в парке "Сокольники"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:08
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2018 объявлен Годом театра с лейтмотивом концепции – мюзикл и слоганом всего зимнего сезона – «Мюзикл - парк: ни дня без маски». В день официального открытия катка "Лёд и маска" гости парка смогут увидеть «ледяную интерпретацию» всемирно известного мюзикла «Чикаго». Также в программе цирковые выступления на льду балета Порываевой, танцевальное шоу Lady’s show и тематический флешмоб в масках. Начало в 17:00.

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