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Главная  /  Репортажи  /  В России увеличили штраф для водителей за не пропущенных на зебре пешеходов

В России увеличили штраф для водителей за не пропущенных на зебре пешеходов

Автор:
Sargo
Дата публикации:
09:01
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В России увеличили штраф для водителей за не пропущенных на зебре пешеходов.

  • 3
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