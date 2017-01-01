10 ноября открывается участок пятого пускового комплекса ЦКАД в обход Звенигорода

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Днём 10 ноября в Одинцовском районе Подмосковья откроют пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Это участок дороги, который пройдёт в обход города Звенигорода. Его протяжённость составляет около четырех километров. Отрезок включает в себя мост через Москву-реку и две развязки. Комплекс целиком планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Его полная протяжённость составит почти 80 километров. Это будет четырёхполосная дорога с развязками на пересечении с Волоколамским и Пятницким шоссе, а также трассами М1 "Беларусь" и М10 "Россия". На всех участках ведутся масштабные работы.