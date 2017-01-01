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В центре Москвы начался снег

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
10:46
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В некоторых районах Москвы пошёл снег. Дует прохладный южный ветер. Атмосферное давление составляет 750 мм рт. ст. Температура держится на отметке 0℃.

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