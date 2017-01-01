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Строительство церкви на востоке столицы потребовало дополнительной вырубки деревьев

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:57
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Строительство церкви на озеленённой территории сквера у кинотеатра "Енисей" на востоке столицы было согласовано властями города и районными депутатами 2 года назад. К слову, на озеленённых территориях Москвы строительство запрещено законом, но для РПЦ пошли на уступки. Тогда заказчик строительства обещал, что ни одно дерево в этом сквере при строительстве не пострадает. Это же говорилось жителям и на публичных слушаниях. Под постройку небольшого храма на 250 прихожан было выделено четверть площади сквера, но с началом строительства оказалось, что запланирован храм гораздо большего размера - на 1000 прихожан. Для нового проекта выделенной территории в 26 соток не хватило и западный вход построенного здания храма оказался расположен вплотную к границе сквера с деревьями. В пределах выделенного участка достроить входную группу церкви невозможно, а достройка с использованием территории сквера потребует вырубки деревьев. Компенсировать вырубку посадками в другой части сквера у кинотеатра "Енисей" не получится, там проходят коммуникации. В сложившейся ситуации РПЦ вновь обратилась к властям города и районным депутатам. Власти опять пошли навстречу церкви. По словам представителя Москомархитектуры речь идёт ещё о 16 сотках. Ни одной организации в городе такие вольности не сошли бы с рук, но для РПЦ сделали исключение. Текст частично взят и отредактирован с портала "Сиреневый бульвар". Адрес съёмки: Москва, ВАО, Сиреневый бульвар / Щёлковский проезд, сквер перед к/т "Енисей".

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