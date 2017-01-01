В связи с футбольным матчем 11 ноября движение транспорта ограничат в районе стадиона «Лужники»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:26

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11 ноября Большая спортивная арена «Лужников» примет тестовый матч в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Из-за этого с 00:00 11 ноября по 00:00 12 ноября произойдут изменения в дорожном движении. На некоторых улицах будет ограничено парковочное пространство. Запрет на остановки вводится на всем протяжении улиц Доватора и Тимура Фрунзе, переулков Льва Выготского и Малого Саввинского, а также 2-го переулка Тружеников. Будут перекрыты съезды с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и на Комсомольский проезд, а также съезд с внутренней стороны ТТК на Хамовнический Вал. В связи с организацией пунктов проверки аккредитации по некоторым улицам смогут проехать только местные жители. Ограничения вводятся: на Большой Пироговской улице после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда; на Погодинской улице после пересечения с Большим Саввинским переулком в сторону Новодевичьего проезда; на пересечении 3-й Фрунзенской улицы с улицей Ефремова, левый поворот на улицу Ефремова. Также Московский метрополитен установит у станции «Лужники» Московского центрального кольца навигацию, чтоб болельщики смогли спокойно пройти к стадиону. С 14:30 до 16:00 станция будет работать на выход, а с 18:00 до 20:00 на вход. В остальное время станция будет работать в нормальном режиме. 6 автобусов «Мосгортранса» изменят своё расписание во время футбольного матча. Маршруты автобусов №64, №255и М3 будут следовать до Лужнецкого проезда вместо стадиона «Лужники», автобус «А» продлят до Ленинского проспекта. Автобусный маршрут №806 от станции метро «Раменки» проследует только до Воробьёвского шоссе вместо стадиона «Лужники», автобус Т79 будет следовать до станции метро «Нагатинская». «Мосгортранс» запустит для болельщиков бесплатный автобусный маршрут М1. Автобусы будут следовать от Большой арены «Лужники» до станции метро «Парк Культуры». Интервью: Дмитрий Шашков – начальник отдела макромоделирования Центра организации дорожного движения. Фёдор Винокуров – начальник управления по транспорту Префектуры ЦАО г. Москвы. Юлия Темникова – начальник Службы пассажирских сервисов ГУП «Московский метрополитен». Антон Блохин - заместитель директора службы движения ГУП «Мосгортранс»