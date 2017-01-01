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Главная  /  Репортажи  /  Массовый мор рыбы произошёл в реке Лихоборка на севере Москвы (ВИДЕО)

Массовый мор рыбы произошёл в реке Лихоборка на севере Москвы (ВИДЕО)

Автор:
Antip
Дата публикации:
12:22
  • 78
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На севере Москвы обнаружили массовый мор рыбы в реке Лихоборка Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам очевидца, ЧП произошло в районе Кронштадского бульвара. У берега видны десятки туш, всплывших на поверхность воды. При этом, автор видео отмечает, что около реки чувствуется посторонний запах: "Жутко пахнет краской или каким-то растворителем". А на глади воды виднеются масляные разводы.

По мнению местных жителей, массовый мор случился из-за слива растворителя в реку: посторонняя жидкость попадает в водоём по проходной трубе, расположенной на Онежской улице. Люди обеспокоены тем, что дальше масляные пятна могут уйти в Яузу и в Москву-реку.

  • 78
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    12:38
    Уважаемый Antip, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы? Когда сняты кадры?
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