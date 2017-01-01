Массовый мор рыбы произошёл в реке Лихоборка на севере Москвы (ВИДЕО)
- Автор:
- Antip
- Дата публикации:
- 12:22
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По словам очевидца, ЧП произошло в районе Кронштадского бульвара. У берега видны десятки туш, всплывших на поверхность воды. При этом, автор видео отмечает, что около реки чувствуется посторонний запах: "Жутко пахнет краской или каким-то растворителем". А на глади воды виднеются масляные разводы.
По мнению местных жителей, массовый мор случился из-за слива растворителя в реку: посторонняя жидкость попадает в водоём по проходной трубе, расположенной на Онежской улице. Люди обеспокоены тем, что дальше масляные пятна могут уйти в Яузу и в Москву-реку.
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