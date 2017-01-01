"Взбесившийся" мусоровоз попал на видео в Улан-Удэ
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:03
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Вероятно, у грузовика отказали тормоза. Очевидцы сообщают, что он ехал на большой скорости. Кроме того машину сильно раскачивало. За 15 секунд, пока длится это видео, мусоровоз несколько раз чуть не опрокинулся. Столкновение с воротами помогло остановиться и не перевернуться.
К счастью, обошлось, как сообщается, без пострадавших. На пути “взбесившегося” грузовика не было пешеходов.
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