В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Взбесившийся" мусоровоз попал на видео в Улан-Удэ

"Взбесившийся" мусоровоз попал на видео в Улан-Удэ

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:03
  • 15
  • 0

В Улан-Удэ мусоровоз на полном ходу протаранил металлические ворота.

Вероятно, у грузовика отказали тормоза. Очевидцы сообщают, что он ехал на большой скорости. Кроме того машину сильно раскачивало. За 15 секунд, пока длится это видео, мусоровоз несколько раз чуть не опрокинулся. Столкновение с воротами помогло остановиться и не перевернуться.

К счастью, обошлось, как сообщается, без пострадавших. На пути “взбесившегося” грузовика не было пешеходов.
  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

54 2
09.11 16:15 | Sargo
На пересечении улиц Хачатуряна и Отрадная столкнулось два автомобиля.
192 0
01.11 12:52 | vit_nvrsk
Грузовик с зерном перевернулся на дороге в Краснодарском крае (ВИДЕО)
84 0
08.11 11:34 | Alena Postnikova
В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки
46 0
12.10 13:28 | SergeyGaskov
Глава Республики Бурятия помог бездомному на улице Улан-Удэ
71 0
25.10 12:47 | IgorZima
"Технологии XXI века": в Бурятии мусор вывозят на обычной "пятёрке" (ВИДЕО)