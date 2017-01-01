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В Лихоборке массово гибнет рыба из-за сброшенных в реку химикатов (ВИДЕО)

Автор:
Antip
Дата публикации:
13:13
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Массовая гибель рыбы наблюдается в реке Лихоборка на севере Москвы. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.

По словам очевидца, мор рыбы произошёл в районе Кронштадского бульвара. У берега видны десятки туш, всплывших на поверхность воды."Рыбы дохлой просто немерено. И окунь мёртвый валяется, и плотва, и пескарь," - рассказывает автор видео.

По предварительной версии причиной массового мора рыбы стала утечка химикатов. Ранее местные жители сообщали, что около реки чувствуется посторонний запах, а на глади воды виднеются масляные разводы. На место для проверки выехали городские службы. Дальнейшая информация уточняется.
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