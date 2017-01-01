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Автоледи разбила пять машин после ссоры с бывшим мужем на парковке в Москве

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:29
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ДТП с участием пяти автомобилей произошло во дворе Москвы.

Сообщается, что женщина за рулём "Инфинити" намеренно крушила припаркованные машины. Очевидцы попробовали остановить её. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, пытались открыть дверь и вывести водителя, но не удалось. Как выяснилось, погром во дворе собственного дома хулиганка устроила после ссоры с бывшим мужем. Его-то "Range Rover" и стал первой целью. Но остановиться, видимо, оказалось не просто.

На место ЧП вызвали и полицейских, и скорую помощь. По словам очевидцев, беременная нарушительница предпочла больничной палате полицейский участок.
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