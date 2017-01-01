Разбитые дороги Чувашии сняли на видео
- Автор:
- foolish
- Дата публикации:
- 14:02
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- 19
По словам автомобилиста, состояние дорог в некоторых населённых пунктах Республики - плачевное. "Вон начались лунные кратеры на асфальте," - так автор ролика описывает проезжую часть в селе Аксарино. Местами даже внедорожнику приходится объезжать ямы по встречной полосе. А это, как отмечает сам мобильный репортёр, - нарушение правил дорожного движения.
Ямы, как после бомбёжки, лунные кратеры, решето - дефектов дорожного полотна на проезжей части в Аксарино - на любой вкус. Вот только ехать, как признаются автомобилисты, лучше по обочине - из-за многочисленных выбоин на асфальте.
Не лучше дело обстоит и в деревне Эльбарусово. Состояние дорог в этом населённом пункте также попало в объектив мобильного репортёра.
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