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Разбитые дороги Чувашии сняли на видео

Автор:
foolish
Дата публикации:
14:02
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Мобильный репортёр из Чувашской Республики проехался по дорогам Мариинско-Посадского района и снял свою поездку на видео.

По словам автомобилиста, состояние дорог в некоторых населённых пунктах Республики - плачевное. "Вон начались лунные кратеры на асфальте," - так автор ролика описывает проезжую часть в селе Аксарино. Местами даже внедорожнику приходится объезжать ямы по встречной полосе. А это, как отмечает сам мобильный репортёр, - нарушение правил дорожного движения.

Ямы, как после бомбёжки, лунные кратеры, решето - дефектов дорожного полотна на проезжей части в Аксарино - на любой вкус. Вот только ехать, как признаются автомобилисты, лучше по обочине - из-за многочисленных выбоин на асфальте.

Не лучше дело обстоит и в деревне Эльбарусово. Состояние дорог в этом населённом пункте также попало в объектив мобильного репортёра.
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