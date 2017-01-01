В Мексике взлетел на воздух склад с пиротехникой
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:52
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Он находился в подвале двухэтажного дома. И, судя по этим кадрам, столб дыма был виден за несколько километров от места ЧП. То и дело раздавались громкие хлопки. Само здание, как видно на этих кадрах, было объято пламенем. Серьезные ожоги получила 31-летняя женщина, она скончалась.
Как сообщается, склад был нелегальным. Однако, местные жители знали о его существовании. И даже жаловались в полицию. Однако, как пишут мексиканские СМИ, никаких мер власти так и не приняли.
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