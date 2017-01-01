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Главная  /  Репортажи  /  Огромная волна сломала серферу позвоночник у берегов Португалии

Огромная волна сломала серферу позвоночник у берегов Португалии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:45
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Эти кадры не для слабонервных с побережья Португалии.

Серфер-рекордсмен Эндрю Коттон из Британии решил покорить 15 метровую волну. Поначалу все шло неплохо. Но вдруг огромная волна обрушилась на спортсмена и, как видно на этих кадрах, проглотила его. А потом просто выбросила мужчину. Спасателю, который бросился на помощь серферу, тоже досталось. Он успел подъехать к нему на скутере, и даже уже почти довез до берега пострадавшего, как их обоих снова накрыла волна.

Сообщается, что завершилось все благополучно, если можно так сказать - учитывая, что у серфера повреждены 12 позвонков. Сам он расстроен не сильно - написал, что ждет, когда поправится и сможет покорить еще более высокие волны.

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