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Пешеходы едва не пострадали в ДТП в Челябинске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:06
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Две "Мазды" столкнулись накануне утром в Челябинске. В Сети появились кадры, снятые регистратором одного из участников дорожного движения.

Авария произошла на пересечении улиц Каслинской и Островского. Одна иномарка пыталась совершить поворот. Другая - на скорости врезалась в бок первой. От удара одну легковушку выбросило на тротуар, на котором в тот момент находились люди.

Очевидцы отмечают, что пешеходам чудом удалось избежать столкновения с машиной. Сообщается, что в результате аварии пострадала только женщина-водитель, которую госпитализировали с переломом пальца
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