Пешеходы едва не пострадали в ДТП в Челябинске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:06
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Авария произошла на пересечении улиц Каслинской и Островского. Одна иномарка пыталась совершить поворот. Другая - на скорости врезалась в бок первой. От удара одну легковушку выбросило на тротуар, на котором в тот момент находились люди.
Очевидцы отмечают, что пешеходам чудом удалось избежать столкновения с машиной. Сообщается, что в результате аварии пострадала только женщина-водитель, которую госпитализировали с переломом пальца
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