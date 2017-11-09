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Сотрудника ДПС протащили на автомобиле по дороге в Казани

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:15
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Работа сотрудников полиции и опасна и трудна. Об этом ещё раз говорят эти кадры из Казани.

Камера регистратора запечатлела, как сотрудник ГИБДД разговаривал с водителем чёрного внедорожника, как вдруг автомобилист резко дал по газам. Страж порядка оказался не из робкого десятка. Молодой человек вцепился в кузов машины. В результате - его протащили по асфальту несколько метров. Полицейский даже едва не угодил под колеса автомобиля. А когда внедорожник остановился, мужчина чуть не попал под троллейбус. На помощь пострадавшему бросился его коллега. Вместе им удалось задержать водителя.

К счастью, как сообщается, инспектор серьёзных травм не получил. Автомобилиста доставили в отделение полиции.
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