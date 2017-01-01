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Автомобиль сбил трёх человек на тротуаре в Краснодаре

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:00
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! Видео не рекомендуется к просмотрю людям с ослабленной психикой!

Жуткие кадры из Краснодара. Там на тротуаре автомобиль сбил трёх человек.

Авария произошла в минувший понедельник, 6 ноября 2017 года. На пересечении улиц Российской и Кухаренко столкнулись два автомобиля. От удара тёмную иномарку, которая двигалась на внушительной скорости, отбросило на тротуар. На пешеходной дорожке в этот момент находились люди.

Сообщается, что пешеходы чудом остались живы. Муж и жена получили травмы различной степени тяжести. Ребёнок, к счастью, серьёзно не пострадал. Аварию запечатлела на видео камера наблюдения.
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