Автомобиль сбил трёх человек на тротуаре в Краснодаре
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:00
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Жуткие кадры из Краснодара. Там на тротуаре автомобиль сбил трёх человек.
Авария произошла в минувший понедельник, 6 ноября 2017 года. На пересечении улиц Российской и Кухаренко столкнулись два автомобиля. От удара тёмную иномарку, которая двигалась на внушительной скорости, отбросило на тротуар. На пешеходной дорожке в этот момент находились люди.
Сообщается, что пешеходы чудом остались живы. Муж и жена получили травмы различной степени тяжести. Ребёнок, к счастью, серьёзно не пострадал. Аварию запечатлела на видео камера наблюдения.
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