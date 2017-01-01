Открытое первенство России по кибератлетике в Сколково

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В Сколково прошло открытое первенство по кибератлетике. «Кибатлетика» — это комплекс мероприятий, способствующих переходу людей с ограниченными возможностями к полноценной бытовой и трудовой деятельности. «Кибатлетика» демонстрирует, как развитие и применение современных технических средств реабилитации (ТСР) возвращает человеку утраченные функции, меняет отношение инвалидов к самим себе и отношение общества к инвалидам как к равным. «Кибатлетика» — это состязание в выполнении бытовых операций, обмен опытом и демонстрация новейших ТСР.