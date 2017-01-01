В Москве стартовали первые соревнования студенческих спасательных формирований
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:55
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В столице впервые проходят соревнования города Москвы среди представителей общественных студенческих спасательных формирований.
С 10 по 11 ноября 2017 года начались Соревнования города Москвы среди представителей общественных студенческих спасательных формирований, организатором которого выступило Главное управление МЧС России по г. Москве. В борьбе за звание лучших принимают участие 12 команд – это порядка 100 студентов из 16 столичных ВУЗов.
В ходе состязаний участники продемонстрируют свои знания и навыки по спасению пострадавших и оказанию первой помощи. Главная задача команд – найти «пострадавших», «травмированных», «погибших», оказать первую помощь, деблокировать или извлечь из труднодоступных мест и эвакуировать в безопасное место. Соревнования по тематике «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» пройдут в несколько этапов, в ходе которых участников ждут разнообразные задания - «Коллектор», «Лесоруб», «Парашютист», «Дорожно-транспортное происшествие», «Авария на химически-опасном объекте», «Первая помощь».
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