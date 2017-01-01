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Главная  /  Репортажи  /  В Москве стартовали первые соревнования студенческих спасательных формирований

В Москве стартовали первые соревнования студенческих спасательных формирований

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:55
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В столице впервые проходят соревнования города Москвы среди представителей общественных студенческих спасательных формирований.

Начальник Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по г. Москве Ширлин Дмитрий Александрович торжественно открыл соревнования и рассказал журналистам о проходящих состязаниях и их особенностях, а также подчеркнул важность студенческих спасательных формирований.

С 10 по 11 ноября 2017 года начались Соревнования города Москвы среди представителей общественных студенческих спасательных формирований, организатором которого выступило Главное управление МЧС России по г. Москве. В борьбе за звание лучших принимают участие 12 команд – это порядка 100 студентов из 16 столичных ВУЗов.

В ходе состязаний участники продемонстрируют свои знания и навыки по спасению пострадавших и оказанию первой помощи. Главная задача команд – найти «пострадавших», «травмированных», «погибших», оказать первую помощь, деблокировать или извлечь из труднодоступных мест и эвакуировать в безопасное место. Соревнования по тематике «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» пройдут в несколько этапов, в ходе которых участников ждут разнообразные задания - «Коллектор», «Лесоруб», «Парашютист», «Дорожно-транспортное происшествие», «Авария на химически-опасном объекте», «Первая помощь».
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