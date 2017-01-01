В Москве стартовали первые соревнования студенческих спасательных формирований

Автор: denis947 Дата публикации: 16:55

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В столице впервые проходят соревнования города Москвы среди представителей общественных студенческих спасательных формирований.

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196548

Начальник Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по г. Москве Ширлин Дмитрий Александрович торжественно открыл соревнования и рассказал журналистам о проходящих состязаниях и их особенностях, а также подчеркнул важность студенческих спасательных формирований.С 10 по 11 ноября 2017 года начались Соревнования города Москвы среди представителей общественных студенческих спасательных формирований, организатором которого выступило Главное управление МЧС России по г. Москве. В борьбе за звание лучших принимают участие 12 команд – это порядка 100 студентов из 16 столичных ВУЗов.В ходе состязаний участники продемонстрируют свои знания и навыки по спасению пострадавших и оказанию первой помощи. Главная задача команд – найти «пострадавших», «травмированных», «погибших», оказать первую помощь, деблокировать или извлечь из труднодоступных мест и эвакуировать в безопасное место. Соревнования по тематике «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» пройдут в несколько этапов, в ходе которых участников ждут разнообразные задания - «Коллектор», «Лесоруб», «Парашютист», «Дорожно-транспортное происшествие», «Авария на химически-опасном объекте», «Первая помощь».