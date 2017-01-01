Количество поездов будет увеличено 11 ноября на Сокольнической линии Московского метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17:00

6

6 0

Московский метрополитен готов к увеличению пассажиропотока во время проведения товарищеского матча по футболу между сборными России и Аргентины, который состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2018. Для комфортной перевозки болельщиков сразу после окончания матча будут сокращены интервалы движения поездов по Сокольнической линии метро и Московскому центральному кольцу. Болельщики смогут дойти до стадиона «Лужники» от одноименной станции МЦК, а также от станции метро «Воробьевы горы» и северного вестибюля «Спортивной». Южный вестибюль «Спортивной» в настоящее время закрыт на ремонт. Напоминаем, что в шаговой доступности от стадиона «Лужники» также находится станция метро «Фрунзенская», расстояние до которой составляет порядка 1,2 км. В связи с увеличением пассажиропотока будут внесены изменения в режим работы станции «Лужники». С 14:30 до 16:00 11 ноября станция будет работать только на выход пассажиров, а с 18:30 до 20:00 – только на вход.