В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Туманно, влажно и ветрено в столице

Туманно, влажно и ветрено в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:01
  • 4
  • 0

В столице 85% влажности наблюдается туман, а ближе к вечеру усилился ветер.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
17:01 | Гринфельд Павел
До 4 декабря на ремонт закрыт эскалатор южного вестибюля станции "Ленинский проспект"
23 0
13:18 | Uwis
Сильный туман опустился на Москву
4 0
16:59 | LaimeLaim
Макет нового жилого комплекса "Нескучный" размещен в ЦУМе
6 0
17:00 | Гринфельд Павел
Количество поездов будет увеличено 11 ноября на Сокольнической линии Московского метро
25 0
11:10 | Sargo
В Москве идет снег