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Стойки вызова Яндекс-такси установили в центральном детском магазине

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:47
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В центральном детском магазине на Лубянке появились стойки вызова такси-Яндекс.

  • 16
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