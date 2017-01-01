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Пасмурная погода с моросящими дождями вернулась в столицу

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:49
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10 ноября в столичном регионе установилась пасмурная погода. В дневные часы в некоторых районах прошел мокрый снег. Сохраняется плотная облачность. К вечеру в столице отмечается порывистый ветер, сопровождаемый кратковременными моросящими дождями. Температура воздуха на протяжении дня не превысила +1-2 градуса. По данным синоптиков, на предстоящих выходных температура воздуха может прогреться до +5 градусов. При этом вероятность осадков в виде дождя сохранится.

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