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На юго-востоке Москвы идёт дождь

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:09
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Вечером в Москве начался дождь. Небо затянуто тучами. На улице немного потеплело. Температура поднялась до +2°C.

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