Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 ноября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 18:09
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В программу, показанную в эфире 10 ноября, вошли кадры о том, как автоледи разбила пять машин после ссоры с бывшим мужем на парковке в Москве, кадры о том, как "взбесившийся" мусоровоз попал на видео в Улан-Удэ и кадры о том, как в Мексике взлетел на воздух склад с пиротехникой.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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