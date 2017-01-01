На смотровой площадке Воробьевых гор прошла фотосессия с мячами Чемпионата мира по футболу 2018 года

Автор: Uwis Дата публикации: 18:34

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На смотровой площадке Воробьевых гор прошла фотосессия с мячами Чемпионата мира по футболу 2018 года