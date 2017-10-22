В Санкт-Петербурге проходит конкурс профессионального мастерства среди работников поездных бригад

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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит конкурс профессионального мастерства среди работников поездных бригад дирекции скоростного сообщения под названием "Мы из будущего". Конкурс организован в честь скоростного поезда "Сапсан", так как этот поезд олицетворяет будущее. В конкурсе участвуют пары, состоящие из действующих проводников и стюардов скоростных поездов "Сапсан". В зале присутствуют жюри, в числе которых певица Азиза и высокопоставленные сотрудники РЖД. Кроме участников конкурса на сцене выступают артисты: исполнители песен, фокусники, битбоксер, а также танцоры. По окончании конкурса будет выбрана лучшая пара работников поездной бригады, а также награждение. Мобильных репортеров в лице Артёма Тараненко и Максима Кузнецова привёз на конкурс в Санкт-Петербург скоростной поезд "Сапсан". Завтра будет большой репортаж с места данного события.